Covid: vaccini in Piemonte, dal 17 maggio preadesioni per la fascia 45-49 anni

- La struttura commissariale del generale Figliuolo ha comunicato ieri il via libera per la vaccinazione dei 40enni a partire da lunedì 17 maggio. Si anticipano quindi in Piemonte le date delle preadesioni per questa fascia d’età: in particolare da lunedì 17 maggio potrà aderire sul portale www.IlPiemontetivaccina.it la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni. Lo rende noto la Regione Piemonte. (Rpi)