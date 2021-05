Lavoro: Fiom su Sirti, primo sindacato a Bologna, eletti due delegati su tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiom elegge due delegati su tre nello stabilimento di Bologna ed è il sindacato più votato dalle lavoratrici e dai lavoratori, raggiungendo il 70 per cento dei voti e diventando il primo sindacato anche tra gli impiegati. Così in una nota congiunta Rosita Galdiero, coordinatrice nazionale Sirti per la Fiom-Cgil, e Michele Bulgarelli, segretario generale Fiom-Cgil Bologna. “Per la Fiom-Cgil è un risultato importante alla luce anche del lavoro svolto in questi anni, non avendo mai lasciato da soli lavoratori e delegati, anche nel pieno della pandemia, essendo al loro fianco, in prima linea: distanziati, ma mai distanti", hanno detto. (Com)