Lavoro: Fim Cisl su Blutec, nuovo bando per Termini Imerese

- Nell’incontro di oggi, in modalità di videoconferenza con il ministero dello Sviluppo economico ci è stato comunicato che è stato emesso un nuovo provvedimento per consentire nei prossimi giorni agli amministratori un nuovo bando per Blutec, specifico per il sito di Termini Imerese, con scadenza 31 maggio 2021. Lo rende noto una dichiarazione del segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, e del segretario generale Fim Cisl Palermo-Trapani, Antonio Nobile. "L’obiettivo del nuovo bando da parte dello ministero dello Sviluppo economico è la ricerca di nuovi soggetti industriali, oltre a meglio verificare la solidità del Consorzio Progetto Sud e la conseguente proroga al 30 settembre 2021 della cassa integrazione in scadenza nel mese di giugno. Come Fim-Cisl - continuano - abbiamo ribadito l’importanza di avere tutte le certezze e garanzie da parte del ministero del Lavoro per la proroga della cassa integrazione in scadenza. Condizione quest’ultima essenziale per proseguire nel percorso di reindustrializzazione del sito di Termini Imerese". (segue) (Com)