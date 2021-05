Napoli: Del Mastro (Fd'I), biglietto unico per collegamenti tra terra ferma e isole del golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un ordine del giorno presentato in Parlamento, Andrea Del Mastro parlamentare e commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Napoli, rilancia il tema del biglietto unico per tutti i collegamenti marittimi tra la terraferma e le isole del golfo di Napoli. "Tanti sono i disagi con i quali sono costretti a convivere gli utenti delle compagnie marittime - dichiara Del Mastro - il diritto alla continuità territoriale si afferma anche con azioni di sostenibilità ed equità sociale come un biglietto unico valido per tutti gli operatori marittimi per ogni singola tratta di collegamento tra la terraferma e le isole del golfo di Napoli. Un piccolo ma indispensabile intervento per tanti cittadini". (Ren)