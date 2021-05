Sardegna: super staff di Giunta, opposizioni, "maggioranza impedisce a Consiglio di lavorare per risolvere problemi di sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, che ha capovolto le accuse della maggioranza di ostruzionismo definendole un "complimento", il vero ostruzionismo è quello che la maggioranza fa contro se stessa, scegliendo di arroccarsi su una legge che aumenta poltrone e spesa pubblica e soprattutto va contro i Sardi in questo momento di grande sofferenza. Il dl 107 è una legge della Lega e del presidente della Regione, ha aggiunto, che stanno mandando la loto "squadra" alla deriva. L'ostruzionismo interno alla maggioranza è ormai sotto gli occhi di tutti, ha commentato il capogruppo di Leu Daniele Cocco, ricordando i recenti attacchi dell'Udc contro la Lega sulla sanità e le numerose occasioni nelle quali è mancato il numero legale. Di una legge come il Dl 107 pensiamo tutto il male possibile, ha ribadito, ed aspettiamo la maggioranza al varco, per vedere se sarà capace di tagliare le nomine fiduciarie e i costi, per i quali era stata promessa una tabella che nessuno ha visto. Anche Cocco ha accusato il presidente Pais per la sua gestione dell'Aula perché "ormai fa il capogruppo della maggioranza". (segue) (Rsc)