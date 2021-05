Camera: domani in commissione Rifiuti, audizione Lo Voi, procuratore di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 13 maggio, alle ore 14, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, presso l'Aula del III piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione, in videoconferenza, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)