Comuni: Anci, in piccoli salvaguardare gestioni autonome di servizio idrico integrato

- L'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) in una nota esprime "forte preoccupazione per una proposta contenuta in una bozza di decreto legge proposta dal ministero della Transizione ecologica che prevede l’abrogazione della deroga alla gestione unica in materia di servizio idrico integrato". Deroga che in questi anni "ha consentito di salvaguardare le gestioni autonome esistenti nei Comuni in cui sono presenti peculiari caratteristiche di qualità, efficienza e localizzazione di pregio ovvero in aree vincolate di tale risorsa", dichiara Massimo Castelli, sindaco di Cerignale e coordinatore nazionale Anci dei piccoli Comuni, che aggiunge: "Una proposta che, qualora confermata, andrebbe in senso contrario al progetto delle comunità locali energetiche sulle quali si sta puntando e soprattutto cancellerebbe la possibilità della gran parte dei piccoli Comuni di tutelare e preservare il patrimonio idrico pubblico che presenta particolari caratteristiche qualitative. È necessario invece poter continuare a gestire tale patrimonio nel senso più favorevole ai cittadini, come le positive esperienze condotte in questi anni dimostrano di poter fare". (segue) (Com)