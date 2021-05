Giustizia: Laboccetta, giustizialismo si trasforma in farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia a volte si ripete in farsa. E' il caso che riguarda Davigo e Morra, e quel nome di Ardita mostrato sulla tromba delle scale a Palazzo dei Marescialli. Dopo giorni Davigo smentisce. Ma sarà innocente? O presunto colpevole? Morra conferma tutto. Ma il giudice Davigo davanti a un Pm dirà la stessa verità che ieri ha sostenuto davanti ad una telecamera? Una cosa e' certa. Uno dei due mente. 2 grandi big del giustizialismo nazionale si stanno combattendo a pesci in faccia. Una fine veramente ingloriosa." Lo ha dichiarato in una nota l'ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud. (Ren)