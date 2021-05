Piemonte: Torino, liceo coreutico chiede di restare al Teatro Nuovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “ll liceo coreutico Erba e le attività che si sviluppano al Teatro Nuovo - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Daniele Valle - sono un’eccellenza assoluta del Piemonte in Italia. Come Regione dobbiamo farci carico di supportare con maggiori risorse e maggior puntualità nelle erogazioni lo sviluppo delle attività del liceo e intervenire per garantire uno spazio adeguato: rinnovando la concessione e effettuando manutenzioni ormai improcrastinabili”. Il Liceo coreutico e taetrale, opera della professoressa Germana Erba che ne è stata l’ideatrice con il primo progetto di Liceo Coreutico in Italia, ha ottenuto dal MIUR nel 1995 il riconoscimento della prima sperimentazione coreutica e nel 1998 di quella teatrale. Dal 2000 è Scuola Paritaria, unica nella Regione Piemonte in questo settore. (Rpi)