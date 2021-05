© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con con 370 voti a favore, 16 contrari e 29 astenuti è stato approvato in via definitiva dall'Aula della Camera il decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. La seduta è stata quindi sospesa e riprenderà alle 15 con il cosiddetto "premier question time". (Rin)