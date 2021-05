Sardegna: super staff di Giunta, opposizioni, "maggioranza impedisce a Consiglio di lavorare per risolvere problemi di sardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico risultato ottenuto dopo 47 giorni di dibattito su una legge "vergogna", ha detto Desirè Manca del M5s, è che commissioni e Consiglio sono fermi ed è questo il più grave ostruzionismo che la maggioranza sta facendo contro tutti i sardi. Noi, ha assicurato, vorremmo occuparci dei problemi concreti dei cittadini come sanità ed economia e siamo sempre pronti a votare provvedimenti che vadano in questa direzione. Massimo Zedda, consigliere dei Progressisti, ha ipotizzato che le vere cause dei contrasti interni alla maggioranza vadano oltre il dl 107. Ci sono anche le riforme degli Enti locali e della Sanità che stanno dividendo profondamente le varie forze del centro destra sempre per le solite logiche di spartizione, ha spiegato, ma soprattutto c'è in arrivo la riforma delle partecipate che introdurrà nuovamente i consigli di amministrazione, una manovra che "vale" circa 300 nomine. (Rsc)