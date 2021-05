Sardegna: emergenza Covid, 4 milioni per i progetti del terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro milioni per sostenere progetti finalizzati alla cura delle persone più deboli. La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso rivolto agli enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni iscritte nel registro delle Onlus) per il finanziamento e la realizzazione di progetti a sostegno delle famiglie e delle persone fragili in difficoltà, il cui bisogno d'aiuto sia cresciuto in seguito alla pandemia. Quattro gli ambiti di intervento prioritari sui quali dovranno essere articolati i progetti: contrasto alla povertà, sostegno all'educazione scolastica, sostegno alla fragilità, e contrasto alla povertà alimentare. "L'emergenza sanitaria ha avuto e sta avendo forti ripercussioni sul nostro tessuto sociale. Abbiamo programmato importanti risorse destinandole al potenziamento degli interventi in risposta alle situazioni di necessità rese ancora più profonde dalla pandemia. Con il coinvolgimento delle realtà del Terzo settore, che sul nostro territorio continuano a svolgere un lavoro irrinunciabile, intendiamo sostenere progetti che abbiano l'obiettivo di fornire un aiuto concreto ai cittadini, alle famiglie e ai giovani, rimuovendo ad esempio gli ostacoli per l'accesso agli strumenti e ai servizi educativi o fornendo un supporto alle persone anziane o con disabilità le cui condizioni di isolamento si sono aggravate a causa del Covid-19 o, ancora, intervenendo sulla condizione di disagio di chi oggi, per ragioni economiche, ha difficoltà a far fronte alle necessità primarie di ogni giorno", dichiara il presidente della Regione Christian Solinas. (segue) (Rsc)