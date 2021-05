Sardegna: emergenza Covid, 4 milioni per i progetti del terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un segnale di forte attenzione per le categorie più deboli - precisa l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - sulle quali la pandemia ha pesato in modo particolare. L'emergenza economica e sociale generata dal Covid non è meno grave di quella sanitaria. Vogliamo rafforzare la centralità del Terzo settore su questo fronte, dando gambe a progetti a favore dei sardi che vivono una situazione di svantaggio". Nelle more dell'attivazione del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, all'avviso potranno rispondere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociali iscritte nei rispettivi registri regionali di settore e le fondazioni nella forma di Onlus. Le domande con le proposte progettuali dovranno essere trasmesse entro il 16 di giugno. L'avviso pubblico è disponibile nella sezione bandi e gare sul portale www.regione.sardegna.it e nel sul sito dedicato alle politiche sociali sardegnawelfare.it. (Rsc)