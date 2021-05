Camera: domani audizione su ordinamento e poteri della città di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 13 maggio, alle ore 14:45, la commissione Affari costituzionali svolge l'audizione, in videoconferenza, di Walter Tocci, già vicesindaco di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. L'appuntamento - riferisce l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)