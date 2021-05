Comuni: Anci, in piccoli salvaguardare gestioni autonome di servizio idrico integrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Riteniamo pertanto - prosegue Castelli - che non si possano pregiudicare quelle realtà di servizio idrico virtuose, d'alta qualità ed esistenti in aree vincolate gestite in maniera efficiente dai Comuni, solo per farle confluire nella gestione unica, prescindendo da qualsivoglia caratteristica. È doverosa semmai una valorizzazione delle esperienze locali e di tali patrimoni che andrebbero invece potenziati e conservati con incentivi e finanziamenti ai Comuni, cogliendo proprio l'occasione offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e quello che ci ha insegnato la crisi epidemiologica tutt'ora in atto". "Solo così si potrà consentire ai piccoli Comuni virtuosi di gestire in autonomia il servizio idrico nell'interesse delle popolazioni locali e di preservare tale preziosa risorsa, già gestita in modo efficiente, a beneficio della collettività", conclude il coordinatore nazionale Anci.