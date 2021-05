Campania: Raia (Pd), inserire donne incinte in categorie fragili per vaccinazione anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho raccolto le preoccupazioni espresse nella richiesta delle associazioni nazionali degli specialisti di ginecologia e ostetricia di inserire le donne in gravidanza tra i soggetti fragili per la vaccinazione contro il Covid 19 e ho presentato un ordine del giorno, che sarà discusso per l'approvazione al prossimo Consiglio regionale, per chiedere a De Luca di promuovere ogni utile iniziativa affinché il ministro Speranza accolga tale richiesta, al di là delle fasce d'età, per far sì che tutte le gestanti siano vaccinate più rapidamente possibile". Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, che ha presentato un ordine del giorno per la prossima seduta dell'Assemblea legislativa: "Ringrazio tutti i capigruppo che hanno sottoscritto l'ordine del giorno perché ritengo che sia doveroso tutelare la salute delle future mamme e dei nascituri, alla luce anche del fatto che i dati epidemiologici e gli studi scientifici evidenziano chiaramente che l'infezione da Covid 19 in gravidanza influisce sia sull'andamento della gravidanza stessa che sul feto". Raia ha concluso: "Per questo la prevenzione dell'infezione da Covid 19 nelle donne gravide deve essere considerata una priorità e la vaccinazione uno strumento centrale per proteggere le donne e di conseguenza i neonati". (Ren)