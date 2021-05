Tlc: Empoli, forte incremento domande di attivazione servizi in fibra della nuova rete di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto allo scorso anno Open Fiber ha registrato un forte incremento delle domande da parte dei cittadini per accedere alla nuova rete in fibra ottica a Empoli. Ad oggi - rende noto Open Fiber - il servizio è disponibile per 11.400 unità immobiliari tra case, negozi e uffici. La nuova rete ultraveloce è interamente in modalità Ftth (la fibra fino a casa) e, a lavori ultimati, sarà lunga 180 chilometri connettendo 17 mila unità immobiliari. L'azienda rilegherà inoltre altre 1.781 unità immobiliari aggiuntive nelle aree periferiche del Comune (Brusciana, Bastia, Pianezzoli, Osteria Bianca, polo industriale del Terrafino) che rientrano nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga secondo quanto previsto dal bando Infratel, società del ministero dello Sviluppo economico.(Com)