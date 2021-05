Trasporti: Scagliusi (M5s), tutela Laguna Venezia e continuità marittima temi centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione del decreto Trasporti e l'ordine del giorno collegato "mettiamo un punto fermo sulle questioni del traffico crocieristico e merci nella Laguna di Venezia ma anche la continuità marittima con le isole, temi prioritari da sempre per il Movimento 5 stelle". Lo sottolinea in una nota il capogruppo M5s in commissione Trasporti, Emanuele Scagliusi. "Un provvedimento - aggiunge - che consente di prorogare la continuità marittima con le isole Sardegna, Sicilia e Tremiti, garantendo il diritto a una mobilità efficiente ai tanti cittadini e cittadine, ma soprattutto la tutela della laguna di Venezia, patrimonio inestimabile sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista ambientale. Con l'allora ministro Danilo Toninelli - prosegue Scagliusi - ci eravamo battuti perché le grandi navi potessero trovare attracco fuori dalla laguna. Il decreto approvato oggi segna un punto a favore di Venezia e individua punti di attracco al di fuori dalle acque per le navi di stazza lorda superiore a 40 mila tonnellate. La cura e la tutela del territorio restano temi centrali per il MoVimento così come la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale", conclude. (Com)