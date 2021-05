Abruzzo: Mariani (Ac) subito nuovo piano di Rete ospedaliera in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fortemente preoccupato dal ritardo che sta prendendo la gestione ordinaria della sanità abruzzese ci sono infatti una serie di azioni strategiche per il futuro dell'Abruzzo che non sono più procrastinabili, dal riordino della rete ospedaliera passando per la ricognizione dei cosiddetti fabbisogni: l'emergenza pandemia, messa ormai davanti a mo' di 'simulacro', per questa maggioranza sta diventando sempre più un alibi dietro cui trincerarsi ogni volta che c'è un problema da risolvere. Accolgo con favore il fatto che ieri, in conferenza capigruppo, si sia messo un punto fermo su questa vicenda: qualsiasi ipotesi di riordino della rete ospedaliera - conclude Mariani - dovrà passare in Consiglio regionale e non potrà quindi essere liquidata con una 'semplice delibera di Giunta', ma dovrà essere un atto di programmazione su cui il Consiglio regionale avrà piena competenza e voce in capitolo. In tal senso è quanto mai urgente che la Giunta Regionale proponga all'attenzione di tutti i consiglieri un documento ufficiale che sia la base di partenza per un confronto aperto a tutte le istanze territoriali". (Gru)