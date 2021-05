Covid: Piemonte, somministrate altre 30 mila dosi di vaccino, in totale sono 1,9 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi durante una riunione con l’Unità di crisi il presidente della Regione Alberto Cirio ha riferito l’esito dell’incontro avuto ieri sera a Roma con il generale Figliuolo per programmare le priorità della campagna vaccinale in Piemonte. Alla luce della comunicazione fatta dal Generale, che ha dato al Presidente la garanzia di almeno un milione di vaccini al mese per giugno e per luglio, potranno essere pianificati con data precisa tutti coloro che aderiscono o hanno già aderito alla vaccinazione. Dalla prossima settimana, quindi, il sistema comunicherà a tutti gli aderenti giorno, luogo e ora della convocazione. In particolare in base alle prossime forniture che il generale Figliuolo ha comunicato al presidente Cirio, le vaccinazioni degli over50 in Piemonte si concluderanno tra il 10-20 giugno per la fascia 55-59 anni e tra il 20-30 giugno per la fascia 50-54. (Rpi)