Roma 2021: Amendola (Pd), su mancata alleanza abbiamo pagato problemi di assetto in M5s

- Sulla mancata alleanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle alle elezioni amministrative di Roma si pagano “dei problemi di assetto” nel Movimento 5 stelle. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei ed esponente del Pd, Enzo Amendola, a “Porta a porta” su Rai1. Ripercorrendo le notizie degli ultimi giorni, Amendola ha sottolineato come in casa Pd ci sia confrontati con due figure: “Nicola Zingaretti, che nel Lazio da esempio di ottima amministrazione, e Roberto Gualtieri che è stato ministro dell’Economia”. Amendola ha spiegato che in questo momento “paghiamo dei problemi di assetto nel Movimento 5 stelle” e “speriamo che si risolvano il prima possibile. Quando si fa un’alleanza ci vuole rispetto per le figure”.(Res)