Ponte Stretto: Cambiamo, basta demagogia su infrastrutture

- Il ponte di Messina "non diventi il nuovo totem alla decrescita felice e alla sindrome 'Nimby', tanto sollecitati da alcune parti politiche e divenuti un ulteriore freno allo sviluppo. Le demagogie dei Cinque stelle, che oggi tornano sui loro passi, vanno archiviate definitivamente. Il gap infrastrutturale del nostro Paese colpisce in particolare il Sud, ma non risparmia gli altri territori, con un impatto negativo in termini di crescita economica, attrazione di investimenti, competitività delle imprese, turismo e benessere. Ora i tecnici discutano sul migliore progetto, in termini di sicurezza e di impatto ambientale. Il punto politico è che non si blocchi più un processo di sviluppo infrastrutturale fondamentale per la ripresa economica". È quanto afferma in una nota l'esecutivo nazionale di Cambiamo, il partito di Giovanni Toti. (Com)