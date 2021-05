Sicilia: Papatheu (FI), bene via libera unanime Ars a odg su Zfm  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione all'unanimità, da parte dell’Assemblea regionale siciliana, grazie anche al contributo del nostro capogruppo Tommaso Calderone, di un importante ordine del giorno sulle Zone franche montane nell’isola". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "A quasi 74 anni di nascita dall’Ars - continua la parlamentare azzurra -, finalmente è stato votato, con orgoglio, un odg che, come si legge nel testo, 'impegna il governo della Regione Siciliana, e per esso il presidente della Regione, a porre in essere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affinché la commissione paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura finanziaria a sostegno delle disposizioni concernenti l’istituzione delle Zone franche montane anche destinando, in via prioritaria, a queste ultime le risorse provenienti dal gettito dell’Iva all’importazione'. Si tratta - conclude l’esponente di FI - di un passaggio storico". (Com)