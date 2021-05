© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 12 maggio, alle ore 8:30, la commissione Esteri svolge l'audizione del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, in merito ai profili internazionalistici connessi alla controversia tra Italia e Libia per lo sfruttamento ittico del Golfo della Sirte. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)