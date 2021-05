Napoli: aggrediscono i vigili durante un controllo, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno aggredito i vigili che stavano effettuando dei controlli sul suo furgoncino, due arresti a Napoli. L'episodio, come riferisce in una nota il Comune, è accaduto a corso San Giovanni quando gli agenti hanno notato un veicolo Piaggio Porter il cui conducente era intento a sversare sulla pubblica via materiali di risulta e rifiuti speciali (una lavatrice e materiale ferroso). Gli agenti della polizia locale hanno dunque chiesto al conducente, di esibire i propri documenti e di raccogliere quanto illecitamente sversato, nel mentre si eseguivano gli accertamenti sulla persona e sul veicolo, giungeva sul posto il padre del giovane, che immediatamente inveiva contro i vigili, appena appreso che il veicolo sarebbe stato sequestrato. Sul posto giungeva anche un'altra persona che, appena arrivata, aggrediva fisicamente uno degli agenti che nel frattempo riuscivano a trarre in arresto i due soggetti per resistenza, oltraggio, lesioni e concorso tra i due.(Ren)