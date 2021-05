Molise: odg Consiglio regionale a sostegno comparto matrimoni ed eventi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise nella seduta di oggi ha approvato all'unanimità anche tre ordini del giorno, sottoscritti da tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza, sul sostegno al comparto dei matrimoni ed eventi privati, per scongiurare la soppressione della Polizia ferroviaria di Campobasso e in favore dei lavoratori forestali della regione Molise. In particolare con il primo odg approvato l'Assemblea impegna il presidente della Giunta regionale a portare in sede di Conferenza delle Regioni la richiesta di una data per la ripresa dei matrimoni e degli eventi affinché tale richiesta possa poi essere posta all'attenzione del governo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si impegna altresì lo stesso presidente a sollecitare il governo affinché nel decreto Sostegni bis sia incrementato il fondo a favore del settore. Con il secondo odg il Consiglio impegna il presidente della Giunta regionale a porre in essere tutte le iniziative utili, presso il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno e la prefettura di Campobasso, dirette a far revocare il provvedimento di soppressione del presidio Polfer di Campobasso. Con il terzo atto di indirizzo l'Assise delibera un apposito indirizzo di programmazione come contributo per l'individuazione delle priorità di intervento regionale.(Gru)