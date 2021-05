Elezioni amministrative: Bonavitacola, finiti i tempi in cui si decideva su una scacchiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che in politica bisogna avere rispetto e non si deve partire da un linguaggio aggressivo. Fondamentale però dire la verità perché l'educazione non deve essere ipocrisia: davvero pensate che abbiamo l'anello al naso?". Lo ha detto il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha proseguito: "Tutta l'Italia ha appreso che le problematiche romane hanno bloccato la candidatura di Zingaretti e i silenzi su Napoli erano legati a questa vicenda. Basta dire la verità. Per me è sbagliato fare questo come pure per Milano e Torino, la politica è cambiata. I tempi in cui si decideva su una scacchiera non ci sono più. I territori devono poter decidere: perché ancora si sta perdendo tempo? Se decidono i napoletani cosa si aspetta?".(Ren)