Campania: Zinzi (Lega), non si può parlare di autismo escludendo terapia Aba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare di autismo ed escludere la terapia Aba è follia. Bisogna approcciarsi a questa condizione con cognizione di causa e soprattutto ascoltando sempre chi vive in questo mondo e ne conosce le esigenze". Lo ha dichiarato Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Consiglio regionale e componente Commissione Sanità, che oggi ha partecipato alla manifestazione organizzata dai genitori dei ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico presso il Centro direzionale di Napoli: "Abbiamo presentato una mozione perché in sula l'intero consiglio impegni la giunta regionale a modificare la delibera 131. E' arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti, la legge regionale sull'autismo non è più rinviabile". (Ren)