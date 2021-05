Molise: Consiglio regionale, ok ad alcune modifiche di strumenti urbanistici comuni Campobasso e Venafro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise nel corso della seduta di questa mattina ha approvato, tra l'altro, la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Campobasso per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta "bianca" sita in via Martiri Molisani della resistenza modifica delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale del comune di Venafro inerente alla "Definizione altezza minima locali Artigianali/Commerciali in Zona 'A - Zona Antica'".(Gru)