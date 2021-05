Napoli: via ai lavori segnaletica orizzontale a Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le attività di segnaletica orizzontale e sicurezza stradale in via Ghisleri a Scampia. Le operazioni procederemo anche in viale della Resistenza, via Labriola e via Fratelli Cervi. In queste zone, nel corso del tempo, si sono verificati numerosi incidenti alcuni anche con gravissime conseguenze e decessi. Nella maggior parte dei casi per il mancato rispetto delle norme del codice della strada. Lo ha reso noto il Comune di Napoli. "È nostro obbligo e dovere, come in questo caso dove interveniamo su aree di viabilità secondaria a supporto della municipalità, attivare ogni utile sforzo per aumentare la sicurezza stradale nei nostri territori. Queste attività sono, da sempre, una priorità della nostra amministrazione ed un mio obbiettivo personale che seguo direttamente in ogni sua fase di lavorazione e messa in opera", ha dichiarato l'assessore al Trasporto e alla Mobilità Marco Gaudini. “Un lavoro sinergico con municipalità e cittadini con l’obiettivo comune della sicurezza stradale. Stiamo pianificando anche altri interventi al fine di rispondere anche ad altre esigenze emerse dai tavoli di lavoro promossi” ha concluso l’assessore Clemente. (Ren)