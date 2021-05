Abruzzo: Fedele (M5s), mannaia centrodestra su parco Sirente Velino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale abruzzese Giorgio Fedele, del Movimento cinque stelle, sottolinea che "si è abbattuta sul parco Sirente Velino la mannaia del centrodestra che in Abruzzo ha deciso di tagliare 14 mila ettari di parco regionale. La Giunta, composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia - continua Fedele -, si conferma una sciagura per la nostra Regione verde e per tutto il territorio delle aree montane, che dovranno subire la mutilazione del proprio patrimonio naturalistico e di biodiversità, per mere logiche politiche e la volontà di qualche sindaco connivente". Da anni in prima linea per la difesa del parco, al termine della commissione che ha licenziato il testo di legge della maggioranza, l'esponente del M5s aggiunge: "Quello che stanno facendo all'Abruzzo è inaccettabile. In un momento in cui ci si orienta verso la transazione ecologica e, sia a livello nazionale che europeo, vengono messi a disposizione per questo obiettivo sempre più fondi, il centrodestra in Abruzzo licenzia una legge dalla seconda commissione che mortifica l'unico parco regionale d'Abruzzo con il solo scopo di tagliare il parco in funzione probabilmente della richiesta di qualche sindaco 'vicino', in ottica specificatamente elettorale. Questa legge non migliora e non potenzia il parco, non stanzia un euro per la sua valorizzazione e non vi è un progetto di ritorno in termini economici ed ecologici". (segue) (Gru)