Sicilia: Papatheu (FI), al fianco dei sindaci dell’isola su istituzione Zfm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono al fianco dei sindaci e degli esponenti del comitato delle 'Terre alte' di Sicilia protagonisti oggi del sit-in di fronte a palazzo dei Normanni, a Palermo, per consegnare ai capigruppo dell’Assemblea regionale siciliana una proposta di ordine del giorno anche per l’individuazione dei territori, indicati all’articolo delle disposizioni istitutive delle Zone franche montane (Zfm)". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Nella proposta di ordine del giorno si indica di usare il gettito fiscale dell’Iva all’importazione per il finanziamento delle Zone franche montane - osserva la parlamentare -. La scorsa settimana si era tenuta in piazza Montecitorio, a Roma, una manifestazione di oltre 100 sindaci siciliani per sensibilizzare il Parlamento in merito all’approvazione della legge sull'istituzione delle Zfm nell'isola. Una loro delegazione era stata ricevuta dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e da quello per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. Il via libera al provvedimento - conclude l’esponente di FI - sarebbe un primo passo, fondamentale, per cominciare un percorso di rilancio sociale ed economico delle piccole comunità siciliane". (Com)