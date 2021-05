Recovery: Confapi Campania, venerdì incontro online su nuovi scenari per le scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 14 maggio 2021 alle ore 18 in diretta streaming sul Quotidiano telematico "Il monito.it" si terrà l'incontro promosso dalla Confapi Campania con il patrocinio di Edizioni Este Cultura d'impresa e Management, sul tema: "Nuovi scenari per le scuole paritarie sviluppo del comparto 0-6 al Sud: prospettive future con il Recovery Fund e Next Generation". Partecipano: la senatrice Maria Alessandra Gallone; il deputato Stefano Fassina; suor Anna Monia Alfieri, giurista, economista, esperta di politiche della scuola; Valentina Ercolino, presidente Confapi - Sezione scuole paritarie della Campania; Francesco Donato Perillo, docente di gestione risorse umane ed editorialista del "Corriere del Mezzogiorno"; Carlo Amenta, direttore dell'Istituto Bruno Leoni; Rosa Criscuolo, direttore editoriale "Il monito". L' incontro, spiega una nota, è rivolto al personale direttivo e didattico delle scuole paritarie della Regione Campania, servizi educativi e scuole dell'Infanzia, che ha mostrato alla sezione Confapi un forte interesse a comprendere le future prospettive della categoria rispetto al Piano nazionale di rinascita e resilienza utilizzando il Recovery Fund e la Next Generation. Come ha dichiarato la presidente Ercolino: "Il ministro Patrizio Bianchi è estremamente sensibile alle criticità del Sud, come a quelle della dispersione scolastica e della povertà educativa, ma anche della non equità formativa dei bambini e ragazzi, tra Nord e Sud, dettata da troppi anni d'immobilismo e di disinvestimento nell'istruzione, ma anche dalla situazione disastrosa in cui versano oggi i disabili ed i fragili". (segue) (Ren)