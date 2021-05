© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una così grande inchiesta in un comune così piccolo mi preoccupa". Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo in un incontro a Sant'Agnello con il capogruppo del M5s Fabio Aponte in comune, in merito all'inchiesta sull'housing sociale che vede coinvolti il sindaco, Piergiorgio Sagristani, e la sua ex giunta. In tutto sono 15 gli indagati. (Ren)