Piemonte: Gabusi, tangenziale di Alba? Nessun blocco durante lavori per la Asti-Cuneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante la riunione”, ha risposto Gabusi, “la società Autostrada Asti-Cuneo ha comunicato che i lavori di adeguamento della tangenziale di Alba verranno fatti senza interrompere il traffico, garantendo la circolazione durante i cantieri, come avviene generalmente per gli interventi che interessano i sistemi autostradali”. Il consigliere Martinetti, che ha ringraziato per la risposta, ha anche chiesto di garantire la gratuità di quel tratto di autostrada ai residenti della zona. Durante il Question time di oggi sono state discusse anche le interrogazioni di Sarah Disabato (M5s) sulle “Azioni per tutelare le specie in cattivo stato di conservazione, in particolare la Tortora selvatica, ed evitare la sanzione dell’Unione Europea”; di Monica Canalis (Pd) sul “Progetto di discarica monodedicata per rifiuti di cemento-amianto, Salussola (Bi) località Brianco”; di Silvio Magliano (Moderati) sul “Servizio di controllo avvicinamento radar resti a Torino-Caselle”; di Maurizio Marello (Pd) sulla “Soppressione Polfer presso la stazione ferroviaria di Bra”; di Domenico Rossi (Pd) sulla “gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori”; di Marco Grimaldi (Luv) su “Situazione ex-Embraco”. (Rpi)