Governo: Cdm impugna due leggi regionali su dieci (2)

- Il Cdm ha poi deliberato di non impugnare la legge della regione Basilicata n. 9 del 12/03/2021: "Istituzione della Conferenza regionale per la programmazione"; la legge della regione Abruzzo n. 6 del 15/03/2021: "Semplificazione del sistema normativo regionali - Abrogazione leggi regionali approvate nel periodo 1983/1992"; la legge della regione Piemonte n. 6 del 12/03/2021: "Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; la legge della regione Sardegna n. 6 del 18/03/2021: "Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 e alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione del sistema della protezione civile e norma di interpretazione autentica della procedura straordinaria di mobilità del personale destinato alla protezione civile"; la legge della regione Lombardia n. 3 del 25/03/2021: "Razionalizzazione e revisione delle norme di rendicontazione al Consiglio regionale"; la legge della regione Lazio n. 4 del 25/03/2021: "Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa"; la legge della provincia autonoma di Trento n. 5 del 30/03/2021: "Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia, urbanistica ed enti locali: modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali"; la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 30/03/2021: "Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea". (Com)