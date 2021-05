Molise: oggi in Consiglio regionale l'esame delle interrogazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio sotto la presidenza del presidente Salvatore Micone si è svolta la seduta del Consiglio regionale del Molise dedicata all'esame e discussione di alcune interrogazioni. In particolare l'Assemblea si è occupata dell'interrogazione riguardante "Attività' svolte dall'assessore Maurizio Tiberio e valutazioni sulla composizione della Giunta" ( a firma del Consigliere Greco); "Ripristino ordinarietà delle prestazioni sanitarie prioritariamente presso le strutture pubbliche e, in subordine, presso le strutture private accreditate" (Greco); "Osservatorio Regionale Tecnico/Scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. Richiesta di chiarimenti al Presidente ed all'Assessore delegato". (Facciolla);"Avvio caccia di selezione al cinghiale, avviso assessorato. Richiesta di chiarimenti al Presidente ed all'Assessore delegato" (Fanelli). Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e Nola, ad oggetto "Riconoscimento prestazioni erogate a pazienti di fuori regione presso la struttura in GSA Gemelli Molise SPA" (Greco); "Blackout verificatosi nella notte compresa tra il 6 ed il 7 marzo 2021 nell'ospedale "San Timoteo" di Termoli" (Fontana). (Gru)