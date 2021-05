Infrastrutture: Corte conti, ritardi unificazione Venezia e Chioggia da Autorità Mare Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di unificazione dei porti di Venezia e Chioggia in un'unica Autorità non è stato ancora completato, con evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull'organizzazione dell'Ente e sui servizi gestiti. In particolare, le funzioni per il porto locale di Chioggia sono ancora svolte dall'Azienda Speciale della camera di commercio di Venezia e Rovigo "Aspo". E' quanto rileva la Sezione controllo enti della Corte dei conti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'anno 2019 dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale (Mas) comprendente i porti di Venezia e Chioggia, approvata con delibera numero 35/2021, in cui si rimarca come il mancato processo di unificazione dei due porti lagunari in un'unica Autorità abbia evidenti ripercussioni sulla programmazione strategica, sull'organizzazione dell'Ente e sui servizi gestiti. Va sottolineato - si legge nella nota - che le azioni di sviluppo dell'Autorità e gli interventi per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, da individuarsi in coerenza con il Piano regolatore di sistema portuale (Prp) e nell'ambito del Piano operativo triennale (Pot), sono strettamente collegati al più generale tema della salvaguardia della laguna di Venezia. (segue) (Com)