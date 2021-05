Sardegna: tragedia a Tortolì, 29enne accoltella ex compagna e uccide figlio di lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha accoltellato l'ex compagna di 50 anni e ha ucciso il figlio 19enne della donna, intervenuto per difendere la madre. Protagonista della vicenda, accaduta all'alba di oggi a Tortolì, in Ogliastra, un cittadino pakistano di 29 anni che, dopo il delitto si è dato alla fuga ed è ricercato in tutta l'Ogliastra. Sul luogo dove si è consumata la tragedia sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Lanusei, del reparto operativo e le squadriglie del comando provinciale di Nuoro, Polizia e Guardia di finanza. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di Lanusei, Giovanna Morra. Il ragazzo ucciso si chiamava Mirko Farci. La madre, Paola Piras, è stata soccorsa dal 118 ed è stata ricoverata all'ospedale di Lanusei. L'omicida, che aveva ricevuto la misura del divieto di avvicinamento che gli era stata inflitta dai giudici di Lanusei per maltrattamenti nei confronti della 50enne, secondo le prime informazioni si è introdotto nella notte nella casa di via Monsignor Virgilio abitata dalla donna. Gli investigatori cercano di chiarire la dinamica del delitto mentre proseguono le ricerche del 29enne che, per ora, è sfuggito alla cattura. (Rsc)