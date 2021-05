Campania: Ciarambino, effetti pandemia sui ragazzi, al via iniziative di contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione della risoluzione in Commissione Politiche sociali, a cui ho dato un importante contributo con emendamenti a mia firma, saranno messe in campo iniziative fondamentali per il contrasto a tutte le possibili conseguenze della pandemia sui minori in Campania. Un tema che avevo già portato in Commissione con una richiesta di audizione e sul quale c'è stata grande convergenza e forte sensibilità da parte di tutta la Commissione e dell'assessore alle Politiche sociali. Grazie anche alle mie proposte di integrazione a questa risoluzione, puntiamo a che la Regione metta in primo piano le problematiche relative agli effetti dell'emergenza covid sui minori, avviando iniziative mirate al potenziamento dei servizi di psicologia clinica dedicati a bambini e adolescenti, garantendo progetti sperimentali in tutte le scuole tesi alla salute e al benessere psicologico degli studenti e realizzando, in collaborazione con gli ambiti territoriali e con le associazioni, progetti per la socialità in ambiente extrafamiliare, soprattutto in spazi all'aperto". Lo annuncia la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino. "La Commissione, su mia richiesta, si è inoltre impegnata a convocare la giunta perché relazioni sulle attività di prevenzione dell'obesità infantile e su iniziative per promozionare stili di vita sani in età giovanile, in attuazione della legge in vigore. I nostri ragazzi sono quelli che nel prossimo futuro potrebbero manifestare i segni più evidenti lasciati da questa pandemia, per questo vogliamo politiche regionali mirate alla loro salvaguardia. Allo stesso modo, ci impegneremo affinché iniziative di questo stesso tenore siano contemplate nel piano Next Generation Eu Campania. Se vogliamo costruire il futuro della Campania – conclude Ciarambino - dobbiamo partire da chi oggi lo rappresenta, che sono i giovani di questa terra". (Ren)