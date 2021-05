Recovery: Gava incontra Spirlì, impegno governo per velocizzare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell’economia e la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro "dipendono dalla stagione turistica che sta per partire. Ciò vale soprattutto per una Regione a grande vocazione turistica come la Calabria. Un’altra grande possibilità per il Mezzogiorno e per la Calabria in particolare è rappresentata dalle risorse del Recovery fund: bisogna investire in infrastrutture moderne e sistemi di trasporto funzionali, ma, anche, finanziare la messa in sicurezza delle aree a rischio dissesto idrogeologico. È necessario realizzare nuovi e più efficienti sistemi di depurazione, contro la dispersione delle risorse idriche e sul ciclo dei rifiuti. Come governo siamo impegnati a fare in modo che, come ci ha chiesto il governatore Nino Spirlì, queste risorse vengano trasferite rapidamente e che si possa dunque procedere velocemente - e senza più intoppi burocratici - a mettere a terra i progetti". Lo ha detto il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputata della Lega, al termine dell’incontro con il governatore della Calabria Nino Spirlì. (Rin)