Infrastrutture: Corte conti, ritardi unificazione Venezia e Chioggia da Autorità Mare Adriatico (3)

- Il traffico portuale nel 2019 - prosegue la nota - ha registrato un calo di circa il 4,7 per cento rispetto al 2018. Tale risultato deriva dalla negativa performance del porto di Venezia che vede diminuire i propri traffici (-5,9 per cento), solo in parte compensato dalla crescita degli scambi che hanno interessato il Porto di Chioggia, pari al 28,9 per cento rispetto al precedente esercizio. La composizione complessiva dei traffici per settore rimane in linea con quella del 2018 ed il traffico commerciale continua a prevalere sugli altri. Con riferimento ai risultati del bilancio finanziario, l'avanzo di amministrazione, al 31 dicembre 2019 ammonta ad 11.472.470 di euro, di cui indisponibili 5.739.156 euro; le entrate si attestano a 56,95 milioni di euro (-59,23 per cento sul 2018) mentre le uscite a 63,92 milioni (-59,29 per cento sul 2018). La rilevante diminuzione delle entrate in conto capitale e delle corrispondenti uscite - conclude la nota - è riferibile essenzialmente all'assenza, nel 2019, di contributi da parte dello Stato per specifici finanziamenti, che invece nel 2018 erano pari a euro 74,86 milioni, e ad una corrispondente ridotta attività di investimento. Infine, la gestione economica chiude con un utile d'esercizio di euro 10,50 mln, in diminuzione rispetto al 2018 in cui era stato di euro 13,50 milioni; il patrimonio netto si attesta ad euro 235,52 milioni, in crescita del 4,67 per cento rispetto all'esercizio precedente. (Com)