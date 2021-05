Infrastrutture: Schifani (FI) su Ponte Stretto, perenne incertezza non serve a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Renato Schifani, consigliere di Silvio Berlusconi, in una nota constata "con grande disappunto che il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina è di nuovo avvitato in un vortice di ripensamenti, passi indietro, giochi tattici e ostilità ideologiche. È il modo peggiore - sottolinea - per affrontare l'ineludibile nodo delle infrastrutture al Sud e, in particolare, in Sicilia, regione già penalizzante dall'assenza di progetti per l'alta velocità". Secondo Schifani, "le potenzialità di questa opera sono state ampiamente dimostrate: Forza Italia le sostiene da anni. Per questo, se si vuole davvero portare avanti il progetto del Ponte con serietà, è necessario riportare il confronto su tempi e prospettive certe. Questa perenne incertezza non serve a nessuno", conclude. (Com)