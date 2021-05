Sardegna: guerra nel M5s, Manca indagata per stalking e diffamazione dopo esposto Cuccu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stalking e diffamazione: sono i reati per i quali risulta indagata la consigliera regionale Desirè Manca (M5s). La decisione è stata presa dal pm della procura di Cagliari, Nicola Giua Marassi dopo l'esposto presentato dalla consigliera pentastellata Carla Cuccu tramite il suo legale, l'avvocato Patrizio Rovelli. Sotto la lente dei magistrati i fatti avvenuti negli ultimi due anni fra i componenti del gruppo Cinque stelle in Consiglio regionale. Carla Cuccu ha motivato l'esposto con l'intenzione di "difendere onestà, dignità, onore e correttezza del mio operato", ha denunciato diversi episodi nei quali è stata esclusa dai suoi colleghi di partito, respingendo la tesi secondo cui avrebbe appoggiato la maggioranza su ordini del giorno, progetti di legge e interrogazioni e sul referendum chiesto dalla Lega sull'abrogazione della parte proporzionale della legge elettorale nazionale. "Ho sempre votato in linea con le decisioni del Movimento, non c'è un solo voto in dissenso", ha spiegato la consigliera pentastellata. Sull'avviso di garanzia ricevuto, Desirè Manca ha commentato che "non mi è stato notificato alcunché, aspetto di ricevere comunicazioni, quando accadrà, darò tutto ai miei legali e non vedo l'ora di affrontare la questione davanti al giudice con tutta la documentazione. Ho piena fiducia nella legge". (Rsc)