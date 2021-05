Elezioni amministrative: Laboccetta (Polo Sud), la partita per Napoli è tutta aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Napoli l'ex rettore Manfredi ed i suoi sponsor pensano di avere già la vittoria in tasca. La partita in città per il dopodemagistris è tutta aperta. Sarà una battaglia all'ultimo voto. E potrebbero esserci grandi sorprese. Napoli è sempre andata in controtendenza. Ed il Pd e le sinistre Partenopee da tempo hanno perso radicamento ed affidabilità in tutta l'area metropolitana. C’è un nuovo che si muove allo stato potenziale ma bisogna saperlo riempire di grande idee e proposte innovative”. Lo dichiara l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)