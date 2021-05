Campania: Caldoro, non si fanno impianti rifiuti senza ascoltare i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si fanno gli impianti, e lo dice chi li ritiene necessari, senza sentire i sindaci e contro i cittadini". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania, a Tele Club Italia, sulle proteste dei sindaci di Giugliano, Villaricca e Qualiano che si oppongono ad un nuovo impianto a Giugliano. Caldoro ha spiegato: "Non sono parole forti quelle di De Luca ma stupidaggini. A Giugliano bisognava e bisogna evitare nuovi impianti perché si tratta di un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo. Detto questo è evidente che qualcuno mente o non racconta verità. Le ecoballe a Giugliano le hanno messe Bassolino e De Luca, sono nate nella stagione della sinistra e loro erano i rappresentanti più importanti di quella politica. De Luca era esponente di quel partito e Sindaco di Salerno; ed a Giugliano sono finiti anche i rifiuti della sua gestione". Quindi Caldoro ha concluso: "Le proteste dei cittadini sono legittime ma ancora troppo timide. Mi auguro cittadini e sindaci facciano sentire, con più determinazione e nel rispetto delle regole, la loro voce". (Ren)