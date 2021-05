Piemonte: Gabusi, tangenziale di Alba? Nessun blocco durante lavori per la Asti-Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci saranno interruzioni della circolazione sulla tangenziale di Alba, durante i lavori di adeguamento per il completamento dell’Asti-Cuneo. Lo ha chiarito oggi con una nota scritta l’assessore ai trasporti del Piemonte, Marco Gabusi, in risposta al question time sul tema, presentato in Consiglio regionale da Ivano Martinetti (M5s). “Apprendiamo da fonte stampa della prima seduta del Comitato di supporto ai lavori per il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo”, ha spiegato Martinetti, citando il tavolo di lavoro tenutosi il 4 maggio alla presenza dell’assessore Gabusi, del presidente della Provincia di Cuneo, del presidente e dell’amministratore delegato dell’Asti-Cuneo e dei sindaci dei comuni coinvolti nel tracciato. “Sempre l’informazione ci informa che uno degli impatti che si avranno nella realizzazione dell’Asti-Cuneo risulta essere un cantiere lungo 22 mesi che bloccherà tutta la tangenziale di Alba per l’adeguamento al progetto”, ha aggiunto Martinetti. “Per questo chiedo all’assessore quali siano le risultanze del tavolo e quali le azioni necessarie a ridurre al minimo l’impatto per i cittadini, per i pendolari, dei lavori di adeguamento della tangenziale di Alba”. (segue) (Rpi)