Amministrative: ministro Di Maio, alleanza da costruire nelle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Roma il Pd ha dovuto cambiare cavallo all'ultimo tornante e a leggere le reazioni non l'ha presa bene. Ma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista a "Il Fatto Quotidiano" prova a ricordare cosa c'è in ballo ora: "Abbiamo un'alleanza da costruire nelle città, la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate". Di Maio trova "apprezzabile la scelta di Zingaretti di rimanere alla guida della Regione in una fase così delicata come quella della gestione della pandemia e delle vaccinazioni. Nel Lazio governiamo assieme al Pd e non abbiamo abbandonato i cittadini". Quanto alla ricandidatura della Raggi, "non c'era alcuna ragione per non farlo. In cinque anni ha risanato i conti e ha affrontato i clan, venendo anche minacciata. Avrà anche commesso degli errori, ma ha fatto ripartire una città ferma". Per il neo candidato dem Roberto Gualtieri 'Raggi non è stata all'altezza', mentre Francesco Boccia accusa il M5S 'di non aver avuto coraggio'. Si rischia una brutta campagna elettorale di attacchi reciproci. "Il rischio esiste, ma adesso serve responsabilità, perché la gente non vuole accuse incrociate tra di noi. Non è necessario attaccarci in campagna elettorale, conta spiegare le proprie idee. Con il Pd lavoriamo all'accordo al primo turno in altre città e governiamo il Lazio e la Puglia". (segue) (Res)