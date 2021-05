Amministrative: ministro Di Maio, alleanza da costruire nelle città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fui il primo, - aggiunge - l'anno scorso, a proporre un tavolo per le Comunali. Dobbiamo costruire un'alleanza, pur mantenendo le reciproche identità". Ora però tutto il tavolo delle trattative traballa. Per esempio, la candidatura del presidente della Camera Di Roberto Fico a Napoli sembra molto più debole. "Sarà Roberto a decidere cosa fare. Una cosa è certa, conosciamo Napoli e dico che è pronta per una coalizione tra noi e idem. Ho trascorso in città due giorni e ho incontrato molti imprenditori: il nostro progetto gli va sicuramente bene", ha concluso Di Maio. (Res)