Roma: Raggi, sarò la candidata di tutti

- Raggi-Gualtieri-Calenda e forse Bertolaso, una sfida all'altezza di una capitale: "Penso che la capitale - dice Virginia Raggi a "La Stampa" - abbia bisogno di un sindaco che pensi al bene comune e per questo chiederò ai candidati di sottoscrivere un impegno comune a candidare Roma per Expo 2030, un progetto da sottoscrivere entro poche settimane, un progetto per l'Italia: tutti insieme per rilanciare la città. Non voglio che sia un progetto targato Raggi". La sindaca si impegna a fare "una campagna elettorale corretta. E spero che questo impegno valga per tutti gli altri". A Roma esistono elettori del Pd legati all'esperienza Marino: "Io mi rivolgo a tutti con un progetto trasparente. Credo che esista una grande area di cittadini stanchi di essere etichettati politicamente e tra questi ci sono anche tanti che hanno votato Marino". (segue) (Res)